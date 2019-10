Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol am Steuer

Schönbrunn (ots)

Im Rahmen der Streife wurde in den Abendstunden des 19.10.2019 in der Ortslage Schönbrunn ein 76 jähriger PKW-Fahrer festgestellt. Es stand der Verdacht im Raum, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Dies konnte durch einen Test bestätigt werden. Dieser ergab einen Wert von über 1 Promille. Die Weiterfahrt erfolgte von hier an nun im Streifenwagen. Nicht nach Hause sondern zur Blutentnahme.

