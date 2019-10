Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Veilsdorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B89 in Höhe der Milchviehanlage in Veilsdorf. Eine 23-jährige PKW-Fahrerin verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verließ ungewollt die Fahrbahn nach rechts. Hier fuhr sie über zwei Leitpfosten und in der Folge gegen einen Betonpfosten. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

