Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch weiße Farbe

Veilsdorf (ots)

Am Freitag, den 18.10.2019, stellten die Mitarbeiter der Versuchsstation an der B89 in Hessberg fest, dass bislang unbekannte Täter einen Schuppen in der Nähe der Bahnschienen beschmiert haben. Es wurde mit weißer Farbe der Schriftzug "KETA" aufgebracht. Dieser war in einer Größe von ca. 2 Meter x 7 Meter ausgeführt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

