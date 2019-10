Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Waffenrod/Hinterrod (ots)

Am Abend des 19.10.2019 ereignete sich auf der Straße zwischen Einsiedel und Waffenrod ein Verkehrsunfall. Kurz vor 21:00 Uhr geriet ein 19-jähriger PKW-Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen einen Baum und das Fahrzeug legte sich auf die Seite. Der 19-jährige der sich allein im Fahrzeug befand wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

