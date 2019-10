Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand zweier PKW

Hämbach (ots)

Am Freitag gegen 9.30 Uhr brannten ein Trabant sowie ein Fiat auf dem Firmengelände im Gewerbegebiet in der Ulmenstraße in Hämbach. Die Fahrzeuge waren ohne Zulassung und ohne Batterie dort geparkt. Die Feuerwehr musste die Flammen löschen. Weiteres ist der Polizei derzeit nicht bekannt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen.

