Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeug geklaut

Breitungen (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag betraten Unbekannte das in der Bauphase befindliche Gartenhaus auf einem Gartengrundstück in der Straße "Craimar" in Breitungen. Da sich in dem Haus noch keine Fenster und Türen befanden, hatten die Täter ungehindert Zugang zu den dort abgelegten Werkzeugen und entwendeten diese. Der Entwendungsschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Der Versuch, ein Quad kurzzuschließen, misslang aufgrund der fehlenden Batterie. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell