Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fassade besprüht

Veilsdorf (ots)

Unbekannte besprühten in der Nacht zum Mittwoch die Fassade eines Gebäudes von einem Getränkemarkt in der Hildburghäuser Straße in Veilsdorf mit Farbe. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell