Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: ein Fahrrad weg, ein anderes Fahrrad gefunden

Schmalkalden (ots)

Unbekannte entwendeten ein Fahrrad des Herstellers "Cube", Modell "Access WES 2019" aus dem verschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auer Gasse" in Schmalkalden. Einbruchsspuren waren nicht vorhanden. Der Eigentümer stellte den Verlust seines Rades am Dienstag gegen 17.00 Uhr fest. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden. Während der Anzeigenaufnahme entdeckten die Beamten ein Fahrrad im Keller, das keinem der Hausbewohner gehörte. Die Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass das Fahrrad 2018 als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Die Polizisten stellten das Rad sicher, um es dem rechtmäßigen Eigentümer zu übergeben.

