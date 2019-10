Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Scheune

Merbelsrod (ots)

Dienstagabend geriet eine Scheune in der Schwarzbacher Straße in Merbelsrod in Brand. Vermutlich sind Schweißarbeiten, die ein Anwohner durchführte, ursächlich für das Feuer. Der Mann kam leichtverletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe wurde nach ersten Erkenntnissen auf 10.000 Euro bis 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

