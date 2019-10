Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geräteschuppen geplündert

Schmalkalden (ots)

Unbekannte öffneten zwischen dem 12.10.2019 (Samstag) und dem 14.10.2019 (Montag) gewaltsam einen Geräteschuppen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Lückers" in Schmalkalden und entwendeten ein Motorrad der Marke "KTM 450", einen ausgebauten Simson S50-Motor sowie eine Motorkettensäge im Gesamtwert von etwa 4.330 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

