Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Papiertonnen brannten

Meiningen (ots)

Die Feuerwehr musste am Dienstag gegen 2.30 Uhr mehrere Papiertonnen in der Ernststraße in Meiningen löschen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

