Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Müllcontainers

Breitungen (ots)

Am Montag gegen 13.30 Uhr brannte ein Müllcontainer in der Werner-Seelenbinder-Straße in Breitungen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch nicht bekannt.

