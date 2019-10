Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Farbe beschmiert

Suhl (ots)

Unbekannte beschmierten mit blauer Farbe zwischen dem 10.10.2019 (Donnerstag) und dem 13.10.2019 (Sonntag) die Fassade des IHK-Gebäudes in der Bahnhofstraße in Suhl mit Symbolen verfassungswidriger Organisationen. Zwischen dem 11.10.2019 (Freitag) und dem 14.10.2019 (Montag) besprühten ebenfalls Unbekannte mit blauer Farbe zwei Stromkästen sowie einen Bauzaun am Platz der Deutschen Einheit in Suhl. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

