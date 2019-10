Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit unter Bewohnern

Suhl (ots)

In der Erstaufnahmeeinrichtung in der Weidbergstraße in Suhl kam es am Dienstag gegen 0.15 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen mehreren ausländischen Bewohnern, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Als einer der Beteiligten ein Fenster aufriss, ging dieses zu Bruch. Vermutlich zog sich der Mann an der kaputten Glasscheibe eine Schnittverletzung zu. Ein weiterer Bewohner erlitt einen epileptischen Anfall und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei kam mit zahlreichen Kräften zum Einsatz und konnte die Situation schlichten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell