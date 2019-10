Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch und Sachbeschädigung

Zella-Mehlis (ots)

Am Sonntag, dem 13.10.2019 zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr brechen unbekannte Täter in 2 Firmen in Zella-Mehlis im Gewerbegebiet Am Köhlersgehäu ein. In der ersten Firma hatten sie sich schon Metallteile zur Mitnahme zurechtgelegt. Anschließend wirde der Zaun zur Nachbarfirma zerschnitten, um sich dort noch Diebesgut zu sichern. Hierbei werden sie gestört und flüchten. Die Beute bleibt zurück.

