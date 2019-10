Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Suhl (ots)

Am 12.10.2019 gegen 12:15 Uhr befährt der Fahrer eines Krades Suzuki die L3004 aus Stützerbach kommend in Richtung Schmiedefeld. Er bemerkt zu spät, dass er nach rechts in Richtung Oberhof abbiegen muss, bremst ab, gerät ins Rutschen und stürzt in der weiteren Folge. Hierbei verletzt er sich und wird ins Klinikum Suhl verbracht. Am Krad entsteht Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR.

