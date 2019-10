Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Zella-Mehlis (ots)

Am 12.10.2019 gegen 14:30 Uhr befährt der Fahrer eines Pkw Mercedes in Zella-Mehlis die Albert-Sterzing- Straße in Richtung Bahnhofstraße. Als er verkehrsbedingt an einer Fußgängerampel anhält, fährt der hinter ihm fahrende Fahrer eines Pkw Opel auf. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 8000,00 EUR.

