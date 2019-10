Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Steinbach-Hallenberg (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Donnerstagmittag, wie ein Postzustellfahrzeug rückwärts gegen einen Stromkasten in der Straße "Arzgrund" in Steinbach-Hallenberg fuhr. Nach dem Anstoß fuhr der Fahrzeugführer ungehindert weiter und hinterließ einen Schaden von ca. 4.200 Euro. Die Hinweise der Zeugin führten zum Verursacher, der sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten muss.

