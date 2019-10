Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rauch aus Sperrmüllfahrzeug

Schmiedefeld (ots)

Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma luden am Donnerstagnachmittag Sperrmüll in der Silberbergstraße in Schmiedfeld in ihren LKW. Plötzlich stieg schwarzer Rauch aus dem Inneren des Müllsammlers auf. Die Mitarbeiter zögerten nicht lange und entluden den Lastwagen. Die Feuerwehr konnte das Sperrgut löschen. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht und ein Schaden am Laster ist auch nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell