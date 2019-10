Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Kfz-Aufbruch

Hildburghausen (ots)

Eine 19-jährige Frau stellte Mittwochabend ihren Seat auf einer Parkfläche in der Straße "Am Georgeneck" in Hildburghausen ab. Während der Fahrt am Donnerstagmorgen bemerkte sie, dass es am Beifahrerfenster zog. Beim genaueren Betrachten sah man, dass ein unbekannter Täter versuchte, die Beifahrertür aufzuhebeln. Es blieb lediglich beim Versuch, aber dennoch entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

