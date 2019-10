Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerlasttransport blockierte Straße

Neubrunn (ots)

Am Freitag (11.10.2019) kurz nach Mitternacht wollte ein Schwerlasttransport von der Anschlussstelle Meiningen Süd nach links in Richtung Neubrunn abbiegen. Dabei geriet das Zugfahrzeug allerdings auf den Randstreifen und in eine solche Schräglage, dass keine Benzinzufuhr mehr erfolgte. Der Motor blieb aus und es ging weder vor noch zurück. Mehrere Traktorfahrer der umliegenden Dörfer boten ihre Hilfe an, konnten das Zugfahrzeug aber nicht befreien. Erst ein Techniker brachte den Motor wieder in Gang und mit Unterstützung der noch vor Ort stehenden Traktoren wurde der Schwerlasttransport aus der Schräglage wieder auf die Straße gezogen. Die Strecke war für die Dauer der Bergung ganze fünf Stunden voll gesperrt. Glücklicherweise waren vor dem Einsetzen des Berufsverkehrs alle Behinderungen beseitigt.

