Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Dönges (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag die Frankfurter Straße in Dönges, kam dabei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das Hoftor eines Grundstücks, an welchem ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Nach dem Anstoß fuhr der Unbekannte unerlaubt weiter. Zeugen hörten gegen 23.00 Uhr einen lauten Knall und anschließend fuhren zwei Fahrzeuge in Richtung Schergeshof davon. Ob dies im Zusammenhang mit dem Unfall steht, wird noch geprüft. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

