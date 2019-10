Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfall gesucht

Bad Salzungen (ots)

Eine 84-jährige Fußgängerin wollte am Mittwoch (09.10.2019) gegen 10.45 Uhr von der Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Salzungen über das Parkdeck zum Eingang des Goetheparkcenters laufen. An der Einfahrt zum Parkdeck wurde sie von einem PKW gestreift, der auf das Parkdeck auffuhr. Glücklicherweise stürzte die Dame nicht. Der Fahrer des PKW ging nach dem Unfall zu der Frau und sprach mit ihr. Allerdings tauschten sie keine Personalien aus. Wenig später fuhr der ca. 70-jährige Autofahrer vermutlich mit einem grauen PKW davon. Die Seniorin bekam kurze Zeit später Schmerzen und in der Nähe befindliche Passanten riefen den Rettungsdienst. Dieser brachte die Frau ins Klinikum Bad Salzungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell