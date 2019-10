Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Laut Zeugenaussage befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagen am Dienstagabend gegen 23.45 Uhr den Kreisel von der Erzberger Allee in Bad Salzungen in Richtung Andreasstraße. Der Fahrzeugführer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen abgesenkten Bordstein und anschließend über ein Blumenbeet und Metallstangen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

