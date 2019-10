Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat gesprengt

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter sprengte Mittwochmorgen (09.10.2019) gegen 5.30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße "An der Hasel" in Suhl auf. Dabei wurde er allerdings von einem Zeugen gestört, der den Mann nach der Tat sogar kurzzeitig verfolgen konnte. Leider verlor sich die Spur. Der Unbekannte verursachte einen Schaden von ca. 3.000 Euro. Beschrieben konnte der junge Täter wie folgt: - graue Jacke, - Basecap, - blaue Bekleidung, - dunkler Rucksack, - gelbes Fahrrad mit roten Anbauteilen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

