LPI-SHL: Schornsteinbrand

Kurz nach 9.30 Uhr schrillten Dienstagvormittag (08.10.2019) die Sirenen der Feuerwehr, als diese auf dem Weg zu einem brennenden Schornstein eines Hauses in der Straße "Baderstor" in Helmershausen war. Der 32-jährige Hauseigentümer konnte sich unverletzt ins Freie retten. Neben dem Schornstein brannte auch ein Balken, der wiederum dafür sorgte, dass die angrenzenden Räume vom Qualm in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Kameraden der Feuerwehr löschten knapp drei Stunden. Ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand und das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

