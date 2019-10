Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Liebenstein (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW parkte Montagabend gegen 17.40 Uhr in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein aus und stieß dabei an einen Blumenkübel. Zeugenaussagen nach setzte der unbekannte Fahrer anschließend seine Reise fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 120 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

