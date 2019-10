Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wahlplakate beschädigt oder entwendet

Hildburghausen (ots)

Seit dem 31.08.2019 beschädigten, beziehungsweise entwendeten unbekannte Täter insgesamt fünf Banner, die für den anstehenden Wahlkampf an der Kreisstraße zwischen Themar und Beinerstadt, am Ortseingang Schackendorf, in der Römhilder Straße in Hildburghausen, am Mehrgenerationenhaus in Heldburg und im Gewerbegebiet in Siegritz aufgestellt waren. Ein Gesamtschaden von ca. 330 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

