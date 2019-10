Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto mit Farbe beschmiert

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Freitagabend bis Montagmittag einen VW, der in der Wolffstraße in Steinbach-Hallenberg geparkt war. Er oder sie übergoss dazu das Fahrzeug mit weißer Farbe. Durch den Trocknungsprozess wurde der Lack in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0381 369-225 bei der Polizei in Suhl oder beim zuständigen Kontaktbereichsbeamten von Steinbach-Hallenberg zu melden.

