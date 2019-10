Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Übungsmine gefunden

Meiningen (ots)

Sonntagnachmittag fand ein Spaziergänger in der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen einen Gegenstand, der vermuten ließ, dass es sich dabei um eine Panzerabwehrmine handeln könnte. Die Polizisten der Meininger Dienststelle informierten Experten einer Spezialfirma und diese stellten fest, dass es sich um eine russische Übungspanzermine handelte. Sie wurde fachgerecht abtransportiert.

Landespolizeiinspektion Suhl

