Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Holzlagers

Mittelstille (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache brannte Sonntagnachmittag ein Holzlager auf einem Grundstück in der Straße "Am Floßgraben" in Mittelstille. Die Flammen schlugen auf ein angrenzendes Carport über und zerstörten zudem ein dort geparktes fast neues Wohnmobil. Die Straße musste für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt werden. Eine Person kam mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus. Mindestens 20.000 Euro Schaden entstanden durch die Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell