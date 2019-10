Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen zerstochen

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit vom 04.10.2019 20:30 Uhr bis zum 05.10.2019 08:30 Uhr zerstachen unbekannte Täter den vorderen Reifen eines PKW Dacia, welcher in Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Straße agestellt war. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird mit 100 Euro beziffert.

