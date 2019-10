Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw zwischen zwei Bäumen "geparkt"

Suhl (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 53jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Renault aus Richtung Georgenzell in Richtung Helmers. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und stürzt eine Böschung hinab. Der Renault Clio verfängt sich im Astwerk verschiedener Bäume und muss durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der aus Breitungen stammenden Fahrzeugführer blieb unverletzt, musste aber im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, da er mit 1,41 Promille alkoholisiert war. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

