Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb erwischt

Suhl (ots)

Am Freitag begab sich um 12:15 Uhr eine amtsbekannte männliche Person in ein Lebensmittelgeschäft in der Utendorfer Straße in Meiningen. Der 21jährige steckte zwei Getränkedosen und Haargel in seine Bekleidung und verließ den Markt ohne zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte dei Diebstahl und konnte die Person an die Polizei übergeben.

