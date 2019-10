Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Die Tage werden kälter - Holz und Kohlen geklaut

Zella-Mehlis (ots)

Am 04.10.2019 gegen 14:00 Uhr beobachtete ein Zeuge in Zella-Mehlis, dass ein Pkw vor dem Grundstück seines Nachbarn anhielt. Der Fahrzeugführer stieg aus und nahm sich vom Brennholzhaufen 5 große Holzscheite mit. Danach ging er noch in einen Schuppen und entwendete dort 2 Pakete Kohle.

Der Zeuge notierte sich das amtliche Kennzeichen des Fahrzeuges und informierte den Eigentümer des Heizmaterials und die Polizei. So konnte der Tatverdächtige schnell ermittelt werden.

Ihm stehen nun kalte Tage bevor, da er die Kohle zurückgeben musste. Zudem wurde gegen ihn ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

