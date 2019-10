Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher werden gestört und flüchteten

Schleusingen (ots)

Zwei, derzeit noch unbekannte, männliche Personen klingelten am 04.10.2019 gegen 12:00 Uhr an der Haupteingangstür eines Einfamilienhauses in der Oberen Bergstraße, in Schleusingen. Da die zwei Personen wohl den Anschein hatten, dass niemand im Haus ist, begaben Sie sich zu der Kellertür an der Rückseite des Hauses. Hier versuchten Sie mittels Hebelwerkzeug die Tür aufzubrechen, um in das Gebäude einzudringen. Da die Bewohnerin die beiden jedoch durch die Tür Ansprach, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Tür beträgt ca. 1000 Euro.

Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Polizeiinspektion Hildburghausen

