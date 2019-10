Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogen durch Hildburghausen

Hildburghausen (ots)

Am 04.10.2019 um 10:22 Uhr fuhren Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen Streife in der Geschwister-Scholl-Straße, in Hildburghausen und staunten im ersten Moment nicht schlecht, als ihnen ein PKW Honda in entgegengesetzter Richtung, der dortigen Einbahnstraße, entgegenkam.

Die 40-jährige Fahrzeugführerin wirkte desorientiert. Ein Drogenvortest zeigte auch schnell warum, denn sie hatte illegale Drogen konsumiert. Aufgrund der Fahrweise, wurde der Führerschein der Frau gleich an Ort und Stelle eingezogen. Eine Blutentnahme im Klinkum Hildburghausen wurde im Anschluss durchgeführt.

