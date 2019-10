Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Rangieren

Stadtlengsfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Transporters mit Anhänger rangierte am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Marktstraße in Stadtlengsfeld und stieß dabei mit dem Anhänger rückwärts gegen einen Laternenmast. Nach dem Anstoß stieg der Fahrer aus, begutachtete den Schaden, stieg danach wieder in sein Fahrzeug und fuhr unerlaubt davon. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

