Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer stürzte

Meiningen (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Werrastraße in Meiningen in Richtung Stadtzentrum. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und rutschte über beide Fahrspuren. Der 19-Jährige kollidierte schließlich mit der Leitplanke und verletzte sich schwer. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

