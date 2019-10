Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Automat beschädigt

Schwickershausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter sprengte am Donnerstag gegen 23.00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße "Zum Töpfermarkt" in Schwickershausen auf. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell