Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug auf Abwegen

Hildburghausen (ots)

Ein Mitarbeiter eines Postzustellunternehmens belieferte Mittwochnachmittag gerade eine Adresse in der Straße "Friedrichsanfang" in Hildburghausen als sich das Lieferfahrzeug plötzlich selbstständig machte, einen Hang hinunterrollte und schließlich an einem geschmiedeten Zaun zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

