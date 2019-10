Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angriff auf Automaten

Suhl (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Donnerstag gegen 5.30 Uhr einen lauten Knall in der Auenstraße in Suhl und beobachtete daraufhin einen jungen Mann, der mit einer hellen Hose, einem dunklen Oberteil und einer Mütze bekleidet in Richtung des Sportplatzes flüchtete. Er konnte zudem sehen, wie der Unbekannte zuvor Zigaretten an einem Zigarettenautomaten einsammelte. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Der entstandene Gesamtschaden am aufgesprengten Automaten beträgt ca. 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

