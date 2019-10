Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat aufgesprengt

Suhl (ots)

Donnerstagabend bemerkte ein Zeuge, dass ein Zigarettenautomat in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl beschädigt war und informierte die Polizei. Die Beamte stellten fest, dass ein Unbekannter den Automaten aufsprengte. Aufgrund der Ermittlungen konnte die Tatzeit auf ca. 5.15 Uhr am Donnerstagmorgen eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden.

