Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungserfolg der Suhler Kripo

Suhl (ots)

Nach mehrwöchigen Ermittlungen von Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei konnte am Dienstag bei der Durchsuchung der Wohnung eines 32-jährigen Mannes im Hildburghäuser Bereich insgesamt 1 Kilogramm Marihuana und 750 Gramm Amphetamin gefunden und sichergestellt werden. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und führten ihn am Mittwoch (02.20.2019) am Amtsgericht Meiningen zur Haftverkündung vor. Der Richter erließ den Haftbefehl und sorgte dafür, dass der 32-Jährige in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

