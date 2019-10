Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Liebenstein (ots)

Der Fahrer eines VW war Dienstagabend auf der Landstraße zwischen Bad Liebenstein und Ruhla unterwegs. Als ihm in einer scharfen Rechtskurve ein Sattelzug entgegenkam, wich der Mann aufgrund der engen Straßenverhältnisse nach rechts aus. Dennoch kam es zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Lastzuges fuhr einfach weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der VW-Fahrer informierte die Polizei und fuhr dem Sattelzug hinterher. Die eingesetzten Polizisten konnten den Laster in Barchfeld stoppen. Am LKW konnten die Beamten keinen Schaden feststellen. Die Höhe des Schadens am PKW wurde auf 400 Euro geschätzt. Der 43-jährigen LKW-Fahrer erhielt eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell