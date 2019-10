Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mobiltelefone und Schlüssel geklaut

Brotterode (ots)

Zwei Handys sowie einen Schlüsselbund mit Autoschlüssel und weiteren Schlüsseln entwendeten Unbekannte am Dienstag zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr aus einer Umkleidekabine der Turnhalle in der Straße "Breite Wiese" in Brotterode. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell