Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat aufgesprengt

Suhl (ots)

Unbekannte versuchten am Dienstag gegen 5.30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Prießnitzstraße in Suhl aufzusprengen. Anwohner wurden durch einen lauten Knall geweckt. Ob der oder die Täter an den Inhalt gelangten, ist derzeit noch unklar. Der Automat selbst ist komplett zerstört. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

