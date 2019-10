Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen die Laterne gekracht

Erlau (ots)

Dienstagabend befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Fahrzeug die Straße "Alter Bahnhof" in Erlau und prallte gegen eine Laterne. Das Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme war den Beamten relativ schnell klar, warum die Frau gegen die Laterne fuhr. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,72 Promille und so musste die unverletzte 52-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

