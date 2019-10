Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Garagen aufgebrochen

Goldlauter-Heidersbach (ots)

Montagmorgen erhielt die Polizei die Information über mehrere aufgebrochene Garagen in einem Garagenkomplex in der Bocksbergstraße in Goldlauter-Heidersbach. Die Beamten stellten danach 15 offene Garagen fest und sicherten diese vorerst provisorisch. Mit Hilfe der Stadtverwaltung wird nun versucht, die betroffenen Eigentümer ausfindig zu machen. Zum Diebesgut kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können oder Personen, deren Garage betroffen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

