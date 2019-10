Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überteuerte Preise

Meiningen (ots)

In der letzten Zeit kam es mehrfach zu Vorfällen im Bereich der Polizeiinspektion Meiningen, bei denen Mitarbeiter einer Teppichwäscherei älteren Leuten telefonisch eine Teppichreinigung anboten. In mindestens zwei Fällen bezahlten die Rentner im Vorfeld die überteuerten Beträge im vierstelligen Bereich. Einen Beleg gab es hierfür nicht. Die Polizei weist darauf hin, sich vorher über die Preise zu informieren, damit niemandem das Geld aus der Tasche gezogen wird. Bitte setzten Sie sich mit Verwandten oder Bekannten in Verbindung, die Ihnen helfen können, realistische Preise in Erfahrung zu bringen.

